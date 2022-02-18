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Общество18 февраля 2022 13:29

Псковичам рассказали, как воспользоваться электронной трудовой книжкой при трудоустройстве

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Правила предъявления электронной трудовой книжки при устройстве на работу разъяснили жителям Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Если сотрудник предпочёл электронную трудовую книжку, а после решил поменять работу, то информация о его опыте может быть представлена работодателю как в распечатанном виде, так и в электронной форме с цифровой подписью. Оба варианта позволят работодателю перенести данные в свою систему учёта кадров.

Аналогично, увольняя сотрудника, работодатель обязан передать ему сведения о трудовой деятельности также либо в печатном, либо в электронном формате.

Отметим, у сотрудника есть несколько способов получить информацию из электронной трудовой книжки: на сайте ПФР, на портале госуслуг, через мобильное приложение, в МФЦ или в территориальном органе ПФР.

Отметим, несмотря на пользование электронной трудовой книжкой, бумажная также остаётся важным документом работника, так как на ней хранятся сведения о его трудовой деятельности до 2020 года.

По данным регионально ПФР, за два года более 17 тысяч местных жителей отдали предпочтение электронной книжке.