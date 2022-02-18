Жители Великих Лук просят Михаила Ведерникова сохранить любимую библиотеку

Фото: архив КП

Читатели библиотеки, расположенной по адресу: г. Великие Луки, проспект Ленина, д.19/24, обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой не закрывать учреждение. Соответствующее обращение к главе региона одна из читательниц опубликовала на его сайте.

По её словам, библиотеку ждёт закрытие, так как помещение планируют сдать в аренду под магазин или аптеку, которых в этом районе, по мнению местных жителей, достаточно.

«Нам очень нужна библиотека! Ее посещают более 1000 читателей от детей до людей старшего поколения. До пандемии в библиотеку приходили больные из больничного городка», - рассказала великолучанка.

Она также сообщила, что этот район города большой и в нём есть ещё одна библиотека. Однако находится она для жителей старшего возраста слишком далеко, добраться туда им тяжело.

Помимо этого, рассказала местная жительница, в библиотеке работает «высоквалифицированный и неравнодушный специалист Кудрева Елена Владимировна, которая каждому читателю подскажет и поможет выбрать книгу по душе».

Оказалось,что великолукская библиотека – также место проведения выставок творчества читателей: «от живописи, скульптуры, до рукоделия».

Читатели собрали подписи и попросили Михаила Ведерникова не допустить закрытия полюбившегося ими места.

«Помогите нам, пожалуйста», - обратились они к главе региона.