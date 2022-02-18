Лебедя спутали с утонувшим ребёнком в Псковской области

Фото: «Псковская сводка»

В Порхове лебедя перепутали с утонувшим ребёнком. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Инцидент произошёл на реке Шелонь. Известно, что сотрудники экстренных служб искали, по предварительной информации, утонувшего ребенка. Ранее об этом заявил очевидец, однако трагедия не подтвердилась.

Оказалось, что первоклассник принял идущего по льду лебедя за ребёнка. Когда птица нырнула в воду, школьник испугался, «ребёнок» утонул, и рассказал о случившемся прохожей.

На место предполагаемой трагедии выезжали пожарные, бригада скорой помощи, сотрудники полиции и Следственный комитет.