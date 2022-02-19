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Здоровье19 февраля 2022 6:13

О восстановлении психики после ковида рассказала псковский врач

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Отвечая на вопрос корреспондента kp.ru в своём Instagram-аккаунте, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о восстановлении психики переболевших COVID-19.

Оказалось, что при осложнениях подобного рода помочь может только психотерапия.

«В настоящее время рассматривается возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углублённой диспансеризации для переболевших COVID-19 граждан», - заявила эксперт.

Анастасия Повторено посчитала эту инициативу важной и нужной.