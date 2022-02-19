О восстановлении психики после ковида рассказала псковский врач

.
Отвечая на вопрос корреспондента kp.ru в своём Instagram-аккаунте, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о восстановлении психики переболевших COVID-19.
Оказалось, что при осложнениях подобного рода помочь может только психотерапия.
«В настоящее время рассматривается возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углублённой диспансеризации для переболевших COVID-19 граждан», - заявила эксперт.
Анастасия Повторено посчитала эту инициативу важной и нужной.