Трагическое ДТП случилось в Псковской области в эту субботу

Фото: «Псковская сводка»

Смертельная авария произошла на 12 километре автотрассы Псков-Гдов. Как сообщает Telegram-канал «Псковская сводка», автомобили «Audi 80» и «Mitsubishi Colt» столкнулись лбами.

59-летнему водителю «Audi 80» выжить не удалось. Находящихся в автомобиле «Mitsubishi Colt» 32-летнего мужчину и его 29-летнюю супругу в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Спасателям АСС пришлось использовать гидравлику, чтобы достать участников ДТП из машин.

Как сообщается, сотрудники ДПС выезжали на место трагической аварии.

Детали случившегося ещё выясняются.