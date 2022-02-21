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Общество21 февраля 2022 6:05

Метель и плюсовые температуры ожидаются в отдельных районах Псковской области 21 февраля

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 21 февраля, на территории региона синоптики прогнозируют мокрый снег, в конце дня с дождём. Местами возможна метель. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

На дорогах, обещают специалисты, будет всё ещё скользко.

Южный ветер 21 февраля будет умеренным.

По прогнозам метеорологов, воздух по региону прогреется до +3.

Псковичам днём обещают мокрый снег, ночью – мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Столбики термометров горожан покажут 0...+2.

В Великих Луках днём также пройдёт мокрый снег, вечером с дождём. На дорогах будет скользко, а температура воздуха составит от +1 до +3 градусов.