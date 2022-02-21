В Пскове выкинутой в дождь породистой собаке срочно ищут новых хозяев

Фото: Наталия Недоступова

В Пскове выкинутая в непогоду на улицу собака породы доберман нуждается в новом доме. Об этом сообщили в одной из городских групп в соцсети «Вконтакте».

Животного подобрала неравнодушная женщина на трассе возле деревни Голубово. Сейчас доберманша находится на временной передержке.

Фото: Наталия Недоступова

«Собаку продавали на авито и в итоге просто выкинули в поле, в дождь...» - рассказала псковичка.

По её словам, доберман «ласковая, пищевик, хорошо ладит с котами и собратьями. Агрессии нет».

Фото: Наталия Недоступова

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