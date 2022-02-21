Псковские достопримечательности выигрывают даже по сравнению с «золотым кольцом» — эксперт

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В эфире «Псковского телеграма Online» эксперт региональной туротрасли, руководитель турфирмы Александра Лебедева высказала мнение, что псковские достопримечательности и сфера услуг выигрывают даже по сравнению с «золотым кольцом».
Псков побеждает, по её мнению, «и по обслуживанию, и по кафе, и по музеям».
Александра Лебедева также рассказала, что притоку туристов в регион поспособствовала пандемия.
«К лету, когда пандемия спадёт, будем предлагать что-то новое. А пока ключевым заданием был показ классических достопримечательностей. 90% наших гостей едут посмотреть именно на них», - уточнила эксперт.