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Псков-ТОП21 февраля 2022 7:10

Псковские достопримечательности выигрывают даже по сравнению с «золотым кольцом» — эксперт

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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В эфире «Псковского телеграма Online» эксперт региональной туротрасли, руководитель турфирмы Александра Лебедева высказала мнение, что псковские достопримечательности и сфера услуг выигрывают даже по сравнению с «золотым кольцом».

Псков побеждает, по её мнению, «и по обслуживанию, и по кафе, и по музеям».

Александра Лебедева также рассказала, что притоку туристов в регион поспособствовала пандемия.

«К лету, когда пандемия спадёт, будем предлагать что-то новое. А пока ключевым заданием был показ классических достопримечательностей. 90% наших гостей едут посмотреть именно на них», - уточнила эксперт.