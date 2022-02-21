Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды21 февраля 2022 7:31

Крупное культурное событие состоится в Пскове в марте 2022 года

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Значимое событие культуры ожидает псковичей в следующем месяце. С 17 по 22 марта в БКЗ Псковской филармонии пройдёт фестиваль русской музыки. Об этом сегодня, 21 февраля, в эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявил руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

Для жителей города выступят ансамбль русской музыки «Псков», детское песочное шоу, балет «Ромео и Джульетта» – совместный проект Губернаторского симфонического оркестра и Имперского Русского балета.

Гость эфира рассказал, что рукодит симфоническим оркестром Московской филармонии, который приедет в Псков, Юрий Симонов.

«Для культурного календаря Псковской области – это существенное событие», - подчеркнул Сергей Жаворонок.