Крупное культурное событие состоится в Пскове в марте 2022 года

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Значимое событие культуры ожидает псковичей в следующем месяце. С 17 по 22 марта в БКЗ Псковской филармонии пройдёт фестиваль русской музыки. Об этом сегодня, 21 февраля, в эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявил руководитель Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

Для жителей города выступят ансамбль русской музыки «Псков», детское песочное шоу, балет «Ромео и Джульетта» – совместный проект Губернаторского симфонического оркестра и Имперского Русского балета.

Гость эфира рассказал, что рукодит симфоническим оркестром Московской филармонии, который приедет в Псков, Юрий Симонов.

«Для культурного календаря Псковской области – это существенное событие», - подчеркнул Сергей Жаворонок.