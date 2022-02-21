Почти на 8 тысяч человек сократилось население Псковской области за 2021 год

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Предварительно, на 1 января 2022 года численность населения региона составила 612,5 тысячи. При этом количество проживающих на территории Псковской области уменьшилось на 7,8 тысячи человек (на 1,3%). Об этом сообщает Псковстат.

Примечательно, что сокращение населения фиксируется и в целом по России (на 692,9 тысячи человек, или на 0,5%).

По данным статистов, доля городского населения в регионе равна 71,1% (435,7 тысячи человек).

Известно,что за 2021 год в Псковской области родилось 5034 малыша. Это выше показателей 2020 года на 2,5%.

При этом за прошлый год в регионе была зафиксирована 13 451 смерть, что на 15,3 % больше, чем в 2020 году.