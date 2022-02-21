Ещё пять пациентов с ковидом скончались в Псковской области

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1 543 жителя региона стали жертвами коронавируса, пятеро из них — за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

При этом ещё 971 человек заразился COVID-19. С марта 2020 года в регионе было выявлено 90 001 случай инфицирования.

Выписались из медучреждений региона за последние сутки ещё 177 человек. За всё время пандемии 74 471 псковский пациент победил болезнь.

Согласно статистике, 8 349 жителей Псковской области остаются под наблюдением врачей из-за коронавируса.