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Здоровье21 февраля 2022 9:28

Снижение суточного прироста заболевших COVID-19 отмечено в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Вторые сутки в регионе снижается количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 971 жителя Псковской области. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале региона.

Отметим, о рекордном количество заболевших стало известно 19 февраля. Тогда было выявлено 1 042 случая заражения. 20 февраля этот показатель снизился и был равен 998.

Однако Михаил Ведерников заявил, что это «не говорит однозначно о прохождении пика заболеваемости».

По последним данным, общее число инфицированных в регионе превысило 90 тысяч.

Добавим, жизни ещё пяти жителей Псковской области забрал коронавирус за минувшие сутки.