Уникальное ярмарочное пространство организуют на улице Пушкина в Пскове

Фото: архив КП

В рамках создания туристического кода Пскова планируется создать точки притяжения. Одной из них станет современное ярмарочное пространство на улице Пушкина. Об этом сегодня, 21 февраля, заявила первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам спикера, в будущей точке притяжения подведут и обновят коммуникации, а также создадут иллюминацию, которая будет радовать жителей и гостей города круглый год. Планируется, что часть иллюминации будет выполнена в виде звёздного неба, как на улице Никольской в Москве.

Улица Никольская в Москве Фото: Ольга ДАВЫДОВА

Как заявила Ирина Иванова, часть центра Пскова в будущем станет интерактивной.

«В рамках проекта туркода города мы подадим заявку на формирование ярмарочного пространства. Также мы планируем над ярмарочным пространством сделать красивую улицу с подсветкой. Зимой одна, летом другая», - уточнила чиновник.