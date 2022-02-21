«Культурные выходные» проведут для жителей Псковского района с 24 по 27 февраля

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Насыщенную музыкальную и познавательную программу подготовили для зрителей в Домах культуры д.Родина, д.Писковичи и п.Неёлово-2 с 24 по 27 февраля с 10.00 до 18.00. Об этом сообщили в комитете культуры Псковской области.

Для местных жителей составили программу, где каждый найдёт то, что ему по душе. Так, зрители увидят как спектакли для детей театра кукол, так и выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества.

Кроме того, организаторы включили в программу мастер-классы преподавателей колледжа искусств, концерт Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков», а также мероприятия областной библиотеки.

Более того, в проекте «Культурные выходные» также поучаствует военно-исторический музей-заповедник и региональное отделение «Союза художников России».

Подробная программа мероприятий представлена здесь.