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Здоровье22 февраля 2022 6:10

О связи выгорания и COVID-19 рассказала псковский врач

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Как часто у россиян выявляют выгорание, отвечая на вопрос корреспондента kp.ru в своём Instagram-аккаунте, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Эксперт рассказала, что по данным холдинга «Ромир» на сентябрь 2021 года, эмоциональное выгорание испытывали 64% россиян, среди которых псковичи. Можно предположить, что с «моральной усталостью» жители России, в том числе Псковской области, сталкиваются вследствие постковидного симптома.

Анастасия Повторейко также привела данные по профессиональному выгоранию. Согласно данным апрельского исследования ряда компаний, оказалось, что почти четверть сотрудников в России находятся в состоянии профессионального выгорания.