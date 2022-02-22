Мокрый снег и до +3 обещают псковичам 22 февраля

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Сегодня, 22 февраля, на территории региона пройдёт мокрый снег, ночью – небольшой снег. На дорогах местами будет скользко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Западный ветер 22 февраля будет умеренным.

Днём максимальная температура по области достигнет +5, минимальная ночью – -6.

Псковичам днём обещают гололедицу и мокрый снег, ночью – небольшой снег. Столбики термометров горожан при этом днём покажут +1...+3, ночью – -3...-5.

В Великих Луках днём также пройдёт мокрый снег, а ночью ожидается снег. На дорогах будет по-прежнему скользко. Днём температура воздуха составит +1...+3, ночью – -2...-4.