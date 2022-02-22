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Общество22 февраля 2022 8:59

Маршрут автобуса из Пскова в Середку изменится из-за реконструкции Троицкого моста

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В связи с реконструкцией Троицкого моста движение автотранспорта по нему и участку улицы Л. Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской будет ограничено. Ввиду этого маршрут 357 «г. Псков-с. Середка» был скорректирован. Об этом сообщили в группе ООО «Автэкс» в соцсети «Вконтакте».

Теперь автобус будет отправляться с пл. Ленина через ул. Коммунальная, по мосту Александра Невского, далее согласно маршруту.

«В обратном направлении: согласно маршруту, до ул. Л. Поземского через мост Александра Невского, далее через ул. Юбилейная по Рижскому проспекту до пл. Ленина», - написали в группе.