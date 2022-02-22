У 969 жителей Псковской области подтвердился COVID-19 за сутки

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Ещё 969 человек заболели коронавирусом в регионе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Общее число инфицированных возросло до 90 970.

При этом ещё шесть жителей области скончались от осложнений коронавируса. А с начала пандемии ковид забрал жизни 1 549 человек.

По последним данным, 189 человек выписались из псковских медучреждений за последние 24 часа. В общей статистике выздоровевших теперь насчитывается 74 660 человек.

Добавим, 7 895 жителей региона с ковидом остаются на больничных на сегодняшний день.