Среднестатистического псковича охарактеризовали в Псковстате

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Численность мужского населения на начало 2021 года и средний возраст псковича назвали в Псковстате.

Оказалось, что по данным на 1 января 2021 года, в Псковской области проживает 288 тысяч мужчин.

При этом средний возраст псковича, согласно данным статистов, составил 38,7 года.

Примечательно, что 91% мужского населения Псковской области в возрасте 15 лет и старше имеет доходное занятие. 9%, в свою очередь, числятся безработными.

Кроме того, Псковстат выяснил, что высшим образованием может похвастаться 27,5% трудоустроенных псковичей, в то время как средним профессиональным – 52,7%. При этом 19,8% мужчин региона образования выше среднего не имеют.