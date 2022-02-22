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Здоровье22 февраля 2022 10:01

Жизни ещё шести жителей Псковской области забрал коронавирус

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Шесть летальных исходов от коронавируса зарегистрировали в Псковской области за прошедшие сутки. Общее количество смертей увеличилось до 1 549. Такие данные приводятся в официальном Telegram-канале региона.

Согласно статистике, 90 970 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области, 969 из них – за последние 24 часа.

При этом выздороветь удалось ещё 189 пациентам.

По последним данным, 7 895 человек лечатся от коронавируса в Псковской области на сегодняшний день. 7 303 из них проходят лечение дома, 592 – в больницах.