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Здоровье22 февраля 2022 12:13

Псковичам рассказали, когда следует сдать анализ крови на Д-димер

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В каких случаях рекомендуется сдать анализ крови на Д-димер, в своём Instagram-аккаунте рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

По словам специалиста, провериться следует людям с высоким риском развития болезней сердца, сосудов, а также при нарушении свертываемости крови.

Это поможет вовремя выявить заболевания кровеносной системы, среди которых варикоз, тромбофилия и легочная эмболия.

Как заявила Анастасия Повторейко, сдать анализ крови на Д-димер можно через терапевта в своей поликлинике.