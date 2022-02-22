Псковичам рассказали, когда следует сдать анализ крови на Д-димер

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В каких случаях рекомендуется сдать анализ крови на Д-димер, в своём Instagram-аккаунте рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

По словам специалиста, провериться следует людям с высоким риском развития болезней сердца, сосудов, а также при нарушении свертываемости крови.

Это поможет вовремя выявить заболевания кровеносной системы, среди которых варикоз, тромбофилия и легочная эмболия.

Как заявила Анастасия Повторейко, сдать анализ крови на Д-димер можно через терапевта в своей поликлинике.