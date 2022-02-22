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Дом. Семья22 февраля 2022 12:56

Зоозащитники показали, как преобразился кот Рыжик из продуктового магазина в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Так преобразился кот Рыжик в приюте

Так преобразился кот Рыжик в приюте

Кот Рыжик из продуктового магазина на улице Михайловской в Пскове провел первую неделю в зооприюте «Лесопилка», куда его пристроили неравнодушные сотрудники. Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита».

Напомним, зимние морозы животное пережило лишь благодаря работникам магазина, которые пускали бездомного Рыжика погреться.

Теперь у него есть пусть временный, но дом. Он в «тепле и накормлен».

Фото: «Зоозащита»

Фото: «Зоозащита»

Однако ему, как и остальным жителям приюта, хочется обрести свой дом и любящих хозяев.

«Он очень ласковый и милый, просто обаяха! Скоро будет полностью готов к переезду, а пока можно приехать на «Лесопилку» и познакомиться поближе. А также можно привезти гостинца!» - написали волонтёры.

Напомним приют расположен на улице Новгородской, 7.