59-летнего рыбака ищут в Псковской области

Фото: «Лиза Алерт»

Рыбак Анатолий Филин 59-ти лет пропал в Псковской области. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что 22 февраля пскович на микроавтобусе уехал на рыбалку из деревни Малая Листовка Псковского района, после чего его никто не видел.

Рост мужчины 175 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза голубые.

Предположительно, 22 февраля Анатолий Филин был одет в коричневый камуфлированный костюм, чёрные сапоги с оранжевой подошвой и шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.