Ещё 937 жителей Псковской области заболели коронавирусом

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937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Согласно статистике, за всё время пандемии этот диагноз поставили 91 907 жителям региона.

При этом еще 411 человек победили болезнь.

По последним данным, 7 289 пациентов с COVID-19 остаются на больничных в Псковской области. 6 739 из них лечатся дома, 550 – в медучреждениях.

Жизни 1 549 жителей региона забрал коронавирус за всё время пандемии. За последние сутки летальных исходов зарегистрировано не было.