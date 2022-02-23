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Общество23 февраля 2022 10:40

Глава Печорского района вспомнил свой первый прыжок с парашютом

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Глава Печорского района Сергей Тарасик поделился воспоминаниями о первом прыжке с парашютом, пишет ПАИ.

Военное ремесло Сергей Тарасик осваивал сначала в высшем военном училище, а потом в 1071-ом отдельном учебном полку специального назначения.

Ярким событием для главы Печорского района стал первый прыжок с парашютом.

«...место в самолёте оказалось около двери. Все лёгкие заходили первыми, а те, кто потяжелее, – последними. Когда вышли на заданный курс, к дверям подошёл выпускающий и сказал: "Пойдёшь на пристрелку". Эта вводная, конечно, добавила волнения. В итоге унесло, но всё закончилось удачно», – поделился Сергей Тарасик, добавив, что в его практике были и не совсем удачные приземления.