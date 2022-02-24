Форель и осетров из Дедовичского района поставляют в Москву и Санкт-Петербург

.

В Дедовичском районе выращивают форель и осетров для Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 24 февраля, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Ценные породы рыб в Дедовичском районе разводят сразу на двух хозяйствах на базе водохранилища Псковской ГРЭС в Дедовичах.

«Они эффективно работают, поставляют свою продукцию за пределы Псковской области: в Москву и Петербург», - заявил Геннадий Афанасьев.

По его словам, производство не стоит на месте, а расширяется.

Помимо этого, глава муниципалитета рассказал о лесозаводе «Судома», который поставляет доски и брёвна для рынков Европы и Азии; а также о небольших производствах сыра.