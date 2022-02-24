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Здоровье24 февраля 2022 8:51

Жизни ещё восьми жителей Псковской области забрал коронавирус

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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1 557 летальных исходов от осложнений COVID-19 зарегистрировали в регионе, восемь из них – за последние 24 часа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

При этом ещё 932 человека заразились коронавирусом. С марта 2020 года в регионе зафиксировали 92 839 случаев заражения COVID-19.

Согласно статистике, ещё 498 человек смогли победить заболевание. За всё время пандемии 75 569 жителей Псковской области вылечились от коронавируса.

По последним данным, более семи тысяч человек в регионе остаются на больничных из-за COVID-19.