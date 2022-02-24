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Общество24 февраля 2022 9:23

40 литров щей и 20 килограммов гречневой каши раздали нуждающимся в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: организация «Дорога добра»

Фото: организация «Дорога добра»

Раздачу горячих обедов для нуждающихся организовали в Пскове 23 февраля. Об этом сообщили в группе Псковской региональной благотворительной организации «Дорога добра» в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали волонтёры, раздача проходила в двух пунктах: у рынка «Маяк» и на Советской 42.

Фото: организация «Дорога добра»

Фото: организация «Дорога добра»

В общей сложности нуждающиеся получили 40 литров щей, 20 кг гречневой каши с томатной подливкой, 17 литров ягодного киселя и 8 буханок хлеба. Кроме того, горожанам также раздавали макароны в пачках.

Волонтёры напомнили, что помочь нуждающимся может каждый.

«Вы можете помочь с продуктами для приготовления обедов: овощами, крупами и т. д.; помощью в раздаче и развозе еды или сделать пожертвование.

Реквизиты для пожертвований:

Карта СБ: 4276 5100 1079 2064

Сергей Викторович Васьков», - написали в группе благотворительной организации.