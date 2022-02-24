Библиотека «Радуга» приглашает псковичей посмотреть дефиле в народных костюмах

Фото: архив КП

День народного творчества пройдёт 27 февраля в Детской экологической библиотеке «Радуга» по адресу город Псков, улица Новоселов, д.11. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Мероприятие начнётся в 12:00 с выступления ансамбля «Фолк-Феникс». Артисты покажут дефиле в народных костюмах «Всяк хорош, кто платьем пригож».

Кроме того, для горожан презентуют выставку «Весну-красну приглашаем!»

«На выставке-инсталляции представлены куклы, подобные тем, в которые играли дети в старину и которые создавали для защиты наши предки, а также фольклорные произведения», - рассказали в библиотеке.

Приятным завершением программы станет мастер-класс для детей по созданию эко-куклы-оберега «Масленица-любушка, пришел твой час, голубушка».