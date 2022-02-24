Первое место заняла фигуристка Валерия Зайцева из Пскова на турнире в Карелии

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Псковская фигуристка Валерия Зайцева показала лучший результат на турнире в Карелии и теперь будет участвовать на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщили в региональной федерации фигурного катания на коньках.

Самую сильную фигуристку выбирали в течение 3-ех дней в Кондопоге. 23 спортсменки из 16 регионов боролись за звание лучшей. Решено, что тройка призёров отправится на Чемпионат России, который пройдет в первых числах апреля в Великом Новгороде.

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«Мы впервые отобрались на такие соревнования, как понимаете, в нашем виде - это крайне сложно», - заявила президент федерации фигурного катания Псковской области Юлия Зайцева.