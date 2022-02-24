Свыше 60-ти вывесок в Пскове должны быть приведены в порядок до 3 июня

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63-ем предпринимателям направили уведомления о необходимости привести вывески в порядок так, чтобы они соответствовали дизайн-коду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, до 3 июня все вывески в городе должны быть переделаны в соответствии с дизайн-кодом. Нарушители получат предупреждение, после чего вывеска должна быть приведена в порядок в течение 15 дней. В противном случае владельца ждёт административная ответственность.

Помимо этого, вывески будут демонтированы без согласия предпринимателя за счёт средств городского бюджета. После этого владелец будет вынужден вернуть эту сумму, а если предприниматель неизвестен, деньги будут взысканы с владельца здания.

Добавим, чтобы поменять вывеску на соответствующую дизайн-коду, необходимо обратиться с заявлением в Управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Услуга должна быть предоставлена в течение 30 рабочих дней.

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