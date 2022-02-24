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Общество24 февраля 2022 13:20

На время съемок фильма перекрёсток улиц Калинина и Георгиевской закроют в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В воскресенье, 27 февраля, с 15:00 до 16:30 в Пскове будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Калинина и Георгиевской (у средней общеобразовательной школы №1 имени Л. Поземского). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Временное закрытие участка дороги вызвано проведением съёмок полнометражного художественного фильма «Я читаю».

В качестве объезда псковским водителям предлагают улицу Советскую.

Псковичей просят взять во внимание эту информацию и планировать свои поездки заранее.