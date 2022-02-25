До +5 поднимутся столбики термометров в Псковской области 25 февраля

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Сегодня, 25 февраля, на территории региона пройдут днем повсеместно, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По прогнозам синоптиков, на дорогах по-прежнему гололедица.

Южный ветер 25 февраля будет умеренным, местами порывистым.

Максимальная температура в течение суток достигнет +5, минимальная – -2.

Псковичам обещают небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, +2...+4 днём и 0...+2 ночью.

В Великих Луках также пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит +1...+3, ночью — -1...+1.