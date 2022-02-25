Местный поэт вновь воспел Луну в псковском небе в своих стихах

Фото: Валерий Гаврилов
Новое стихотворение посвятил местный поэт Валерий Гаврилов Луне в небе над Псковом. Строки он опубликовал на сайте Проза.ру., а снимками Луны поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Фото: Валерий Гаврилов
Стихотворение размещаем ниже.
Голая развратная Луна
Валерий Павлович Гаврилов
Под звёздной ширмой неба
Ходит, тихо бродит
Голая развратница Луна.
Была совсем она гола!
Сама собой полным - полна!
Теперь же, наготу свою
Материей Земли
Луна полуприкрыла,
В ветвях деревьев и кустов
Немного приуныла.
- Замёрзла милая, или познала стыд?
Молчит Луна. И Ветер не шумит.
Мы с Ветром смотрим, и пытаемся понять,
Сумеем ли красавицу Луну…обнять?
Мы видим пол-Луны, стараемся узнать,
Луна прикрыла всё своё,
Или решилася подол поднять?
Простите мой нескромный интерес к Луне.
Вот голый Марс совсем не интересен мне!
Скорее стоит любоваться голою Луною,
Чем одержимым быть свирепою войною.
Ах, извините за неровный ритм строк.
Я не поэт, и написал, как смог.
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