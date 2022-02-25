Местный поэт вновь воспел Луну в псковском небе в своих стихах

Фото: Валерий Гаврилов

Новое стихотворение посвятил местный поэт Валерий Гаврилов Луне в небе над Псковом. Строки он опубликовал на сайте Проза.ру., а снимками Луны поделился на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Фото: Валерий Гаврилов

Стихотворение размещаем ниже.

Голая развратная Луна

Валерий Павлович Гаврилов

Под звёздной ширмой неба

Ходит, тихо бродит

Голая развратница Луна.

Была совсем она гола!

Сама собой полным - полна!

Теперь же, наготу свою

Материей Земли

Луна полуприкрыла,

В ветвях деревьев и кустов

Немного приуныла.

- Замёрзла милая, или познала стыд?

Молчит Луна. И Ветер не шумит.

Мы с Ветром смотрим, и пытаемся понять,

Сумеем ли красавицу Луну…обнять?

Мы видим пол-Луны, стараемся узнать,

Луна прикрыла всё своё,

Или решилася подол поднять?

Простите мой нескромный интерес к Луне.

Вот голый Марс совсем не интересен мне!

Скорее стоит любоваться голою Луною,

Чем одержимым быть свирепою войною.

Ах, извините за неровный ритм строк.

Я не поэт, и написал, как смог.

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