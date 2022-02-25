Телёнок сгорел на пожаре в Псковском районе

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24 февраля в Псковском районе случился пожар, в результате которого погиб телёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в деревне Замостечье Псковского района около 9:49. Огонь полностью уничтожил кровлю дома. Известно также, что дом выгорел изнутри по всей площади. Более того, сгорела веранда, сарай и телёнок.

Предположительно, к возгоранию привёл аварийный режим работы электропроводки внутри веранды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в тот же день из-за короткого замыкания электропроводки сгорел дом в Пскове на улице Мирожской, 24.