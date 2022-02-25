Ещё 925 жителей Псковской области заразились коронавирусом

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93 764 случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области, 925 из них – за прошедшие сутки. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале региона.

При этом ещё пять человек стали жертвами коронавируса. За всё время пандемии ковид забрал жизни 1 562 жителей Псковской области.

Согласно статистике, выздороветь удалось 76 140 пациентам. 571 из них закрыл больничный в связи с выздоровлением за минувшие сутки.

По последним данным, 6 518 человек в регионе лечатся от коронавирусной инфекции на сегодняшний день.