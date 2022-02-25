Псков
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье25 февраля 2022 9:14

Ещё 925 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

93 764 случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области, 925 из них – за прошедшие сутки. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале региона.

При этом ещё пять человек стали жертвами коронавируса. За всё время пандемии ковид забрал жизни 1 562 жителей Псковской области.

Согласно статистике, выздороветь удалось 76 140 пациентам. 571 из них закрыл больничный в связи с выздоровлением за минувшие сутки.

По последним данным, 6 518 человек в регионе лечатся от коронавирусной инфекции на сегодняшний день.