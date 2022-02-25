Стало известно, в каких районах Псковской области возможно размещение беженцев

.

В эфире радиостанции «Луки FM» советник губернатора Псковской области Антон Сергеев рассказал, в каких районах региона могут быть размещены беженцы, пишет ПАИ.

По его словам, после поста Михаила Ведерникова в Instagram о готовности принять беженцев, комментарии запестрили домыслами и «сказками», где будут размещены эвакуированные.

«По моей информации, одно размещение, возможно, будет на территории Невельского района, другое – Печорского», – заявил Антон Сергеев.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал о готовности принять до 400 человек, прибывших из Донецка и Луганска.