Псков
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт25 февраля 2022 12:58

Псковичей приглашают принять участие в забеге по спортивному ориентированию

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Финальный в зимнем сезоне забег по спортивному ориентированию пройдёт в Пскове 26 февраля в Корытовском лесопарке. Об этом сообщили в спортивном клубе ориентирования «РУСЬ».

Поучаствовать в соревнованиях «Закрытие зимнего сезона» приглашают как жителей Пскова, так и всех желающих из других регионов России.

Участник, прошедший дистанцию быстрее остальных, станет победителем забега в своей возрастной группе. Планируется, что их будет 16. Получить чип участники смогут в 12:30, а старт забега запланирован на 13:00.