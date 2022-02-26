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Псков-ТОП26 февраля 2022 7:33

Александр Барышников из ПИЛГа выступил на телевикторине «Умницы и умники»

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: скриншот эфира

Фото: скриншот эфира

В эфире телевикторины «Умники и умницы» на «Первом канале» от 26.02.2022 поучаствовал Александр Барышников, ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Пскович выступил в качестве теоретика. Когда участница, игравшая на красной дорожке, не смогла ответить на вопрос ведущего Юрия Вяземского, помочь ей с трибун вызвался Александр Барышников.

Фото: скриншот эфира

Фото: скриншот эфира

Ученик ПИЛГа предположил, что самое жестокое раскаяние, по Диккенсу, – это самоуничтожение после убийства. Однако ответ псковича оказался неверным. Позднее Вяземский рассказал, что раскаяние бесполезное считал автор «Приключений Оливера Твиста» самым жестоким.