Привокзальную площадь в Пскове ждут кардинальные изменения

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Масштабная реконструкция ждёт Привокзальную площадь в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Планируется, заявил Ёлкин, объединить в одном месте железнодорожный, городской и пригородный транспорт. Уже в текущем году автовокзал расположится на железнодорожном вокзале, в правом крыле здания. Для удобства жителей и гостей города там оборудуют комфортный зал ожидания и выход пассажиров на перрон для пригородных автобусов в правой части привокзальной площади.

По словам Бориса Ёлкина, место межрейсовой стоянки городского общественного транспорта расположится на автовокзале. Покидать автобусы пассажиры теперь будут на улице Вокзальной, у железнодорожного музея.

Планируется, что личный транспорт псковичи будут оставлять на большом парковочном пространстве, которое организуют за автобусной остановкой.

Кроме того, чтобы сделать выезд с Привокзальной площади более удобным и безопасным, на пешеходном переходе через улицу Вокзальную (ближе к улице Бастионной) будет установлен светофор.

«Планы большие. Быстро сделать не получится. Но со временем Привокзальная площадь в Пскове приобретёт достойный внешний вид и удобный функционал», – заявил Борис Елкин.