Михаил Ведерников объяснил, зачем нужно помогать беженцам

.

В еженедельном видеообращении к жителям области на своей странице в Instagram глава региона Михаил Ведерников разъяснил свою позицию по вопросу помощи беженцам.

Ведерникова возмущают комментарии, полные негодования по поводу помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.

«Не понимаю вообще, как можно так рассуждать. Люди попали в беду! Помощь ближнему – в нашей крови, традициях и культуре», – заявил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что оставаться человеком нужно в любой ситуации и при любых обстоятельствах. Особенно проявить человечность и сострадание необходимо, когда речь идёт о помощи пожилым, женщинам и детям.

Принести вещи и продукты можно в следующие пункты.