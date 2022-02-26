917 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

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Ещё 917 жителей региона заболели коронавирусом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
С марта 2020 года в регионе зарегистрировали 94 681 случай инфицирования.
При этом 76 773 человека смогли победить ковид. 633 из них выписались из псковских медучреждений за прошедшие сутки.
Согласно статистике, 568 пациентов с COVID-19 вылечиться не смогли. Шесть из них скончались за последние 24 часа.
По последним данным, 6 064 жителя Псковской области остаются ковид-положительными на сегодняшний день.