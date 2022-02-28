Псков
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 7:16

Стало известно, когда движение по Троицкому мосту в Пскове может быть возобновлено

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Окрыть Троицкий мост в Пскове для автотранспорта планируют в ноябре 2022 года. Об этом сегодня, 28 февраля, в эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Несмотря на то, что срок сдачи объекта установлен на 30 декабря, есть вероятность, что работы будут завершены раньше этого срока.

«Основная отправная точка, которая у нас будет, — укладка асфальто-бетонного покрытия. Ее мы можем делать только в положительные температуры. Мы рассчитываем, что в ноябре мы эту работу выполним, дальше выполним какие-то основные работы по элементам безопасности», - рассказал гость эфира.