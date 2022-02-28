Стало известно, когда движение по Троицкому мосту в Пскове может быть возобновлено

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Окрыть Троицкий мост в Пскове для автотранспорта планируют в ноябре 2022 года. Об этом сегодня, 28 февраля, в эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Несмотря на то, что срок сдачи объекта установлен на 30 декабря, есть вероятность, что работы будут завершены раньше этого срока.

«Основная отправная точка, которая у нас будет, — укладка асфальто-бетонного покрытия. Ее мы можем делать только в положительные температуры. Мы рассчитываем, что в ноябре мы эту работу выполним, дальше выполним какие-то основные работы по элементам безопасности», - рассказал гость эфира.