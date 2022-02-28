Свыше трех тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР собрали жители Псковской области

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Более трёх тонн гуманитарного груза собрали жители региона. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщила руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

По её словам, три тонны – это не предел, жители Псковской области активно продолжают приносить вещи и продукты питания.

«Помощь приносят разные люди, пенсионеры несли крупы, еду, новые вещи. Представители бизнеса звонят и спрашивают, что нужно», - рассказала гостья эфира.

Наиболее востребованы, отметила Алеся Михачева, детское питание, подгузники, крупы, консервы, средства гигиены, вещи, канцелярию и настольные игры для детей.

Пункты сбора: