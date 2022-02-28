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Здоровье28 февраля 2022 9:35

Ещё 925 жителей Псковской области стали носителями коронавируса

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С марта 2020 года было зарегистрировано 96 526 случаев инфицирования.

Согласно статистике, 1 578 жителей Псковской области скончались от осложнений COVID-19.

По последним данным, на больничных на сегодняшний день остаются свыше шести тысяч пациентов в регионе.

При этом победить заболевание смогли ещё 788 жителей Псковской области. А за всё время пандемии от коронавируса вылечились 78 251 человек.