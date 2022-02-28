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Здоровье28 февраля 2022 9:49

Шесть смертей от осложнений COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё шесть ковид-положительных пациентов скончались в регионе. Общее число смертей достигло 1 578. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

При этом еще 925 человек заразились коронавирусом. За всё время пандемии им заболели 96 526 жителей региона.

По последним данным, вылечиться удалось 78 251 псковичу. 788 из них выписались из медучреждений области за минувшие сутки.

Добавим, более шести тысяч пациентов остаются на лечении от COVID-19 в Псковской области. 5 588 из них лечатся дома, 486 – в больницах.