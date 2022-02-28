Пушкинский заповедник проведёт экскурсии и мастер-классы для беженцев из ДНР и ЛНР

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» присоединился к акции от Министерства культуры РФ и региональных властей. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Планируется, что детям из семей беженцев выделят на знакомство с музеем целый день. Для них проведут экскурсии и мастер-классы, а также культурно-просветительные программы. Более того, питанием и транспортом юные жители Донбасса также будут обеспечены.

Акция «День в музее» начнётся с 1 марта. К ней уже присоединились многие учреждения культуры, среди которых «Куликово поле», «Ясная Поляна», «Архангельское», «Горки Ленинские», музей-заповедник имени М. А. Шолохова, «Абрамцево», мемориальный музей-заповедник В. Д. Поленова, «Смоленская крепость», а также Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина.