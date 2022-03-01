Рекорд по суточному приросту выздоровевших от COVID-19 установлен в Псковской области

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902 человека выписались из псковских медучреждений в связи с выздоровлением за сутки. Общее число победивших коронавирусную инфекцию достигло 79 153. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Согласно статистике, ещё 917 человек заразились коронавирусом. При этом с марта 2020 года в регионе было выявлено 97 443 случая заражения.

По последним данным, 5 953 пациента остаются на больничных из-за коронавируса. 5 474 из них проходят лечение дома, 479 – в больницах.

Добавим, 1 583 человека справиться с заболеванием и не смогли. Пять из них ушли из жизни за минувшие сутки.