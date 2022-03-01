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Здоровье1 марта 2022 10:03

Псковский врач рассказала, что делать при звоне в ушах

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Какие меры нужно предпринять, если беспокоит звон в ушах, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

По её словам, игнорировать этот симптом не стоит.

В первую очередь, при звоне в ушах необходимо контролировать артериальное давление.

Кроме того, с целью дообследования пациентам с данной проблемой рекомендовано сделать УЗДГ сосудов шеи с последующей консультацией невролога, добавила Повторейко.

Кстати, ранее эксперт kp.ru рассказывала, какие овощи и фрукты помогут держать артериальное давление под контролем.