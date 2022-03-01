Ещё пять жителей Псковской области стали жертвами коронавируса

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Пять летальных исходов от осложнений COVID-19 зарегистрировал Роспотребнадзор в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

За два года пандемии коронавирус забрал жизни 1 583 жителей региона.

По последним данным, 97 443 случая заражения ковидом зарегистрировали в Псковской области, 917 из них – за прошедшие сутки.

При этом почти 6 тысяч жителей региона остаются носителями коронавируса на сегодняшний день.

Добавим, за последние 24 часа из псковских медучреждений, выздоровев, выписалось рекордное количество человек.